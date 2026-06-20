भारतीय यात्री के पास मिली 34 करोड़ की हेरोइन, टर्मिनल-3 के ग्रीन चैनल पर दबोचा

नई दिल्ली । यात्री के पास मौजूद दो ट्रॉली बैग की एक्स-रे स्क्रीनिंग और बारीकी से जांच करने पर सफेद रंग के पाउडर वाले चार (04) पैकेट मिले, जिनके हेरोइन होने का शक था। बरामद पदार्थ का वजन 6,934 ग्राम (नेट वजन) था और जांच करने पर शुरुआती तौर पर उसमें हेरोइन होने की पुष्टि हुई।

जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 34.67 करोड़ रुपये है।

इसके बाद, यात्री को NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और संदिग्ध हेरोइन व पैकिंग का सामान जब्त कर लिया गया। मामले की आगे की जांच चल रही है।