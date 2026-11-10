आज बादलों की आवाजाही के बीच कोहरा करेगा परेशान

नई दिल्ली । राजधानी में मंगलवार सुबह बादलों की आवाजाही के बीच वाहन चालकों को कोहरा परेशान करेगा। हालांकि, दिन निकलते ही कोहरा छट जाएगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के अनुसार उत्तर हरियाणा और आसपास एक चक्रवात सक्रिय है।

साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास भी एक चक्रवात सक्रिय होने के चलते राजधानी के आसमान पर मंगलवार को बादलों की आवाजाही रहने के आसार हैं। इसके चलते तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके चलते सुबह के समय मध्यम स्तर कोहरा पड़ने का अनुमान है। हालांकि, इस दौरान हवाएं सुस्त रहेंगी और पांच से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है।

दूसरी ओर, सोमवार को 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में 1.1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। हालांकि, यह सामान्य से .5 डिग्री सेल्यिस अधिक रहा। इसके चलते भोर में हल्का कोहरा पड़ा लेकिन धूप निकलने के साथ कोहरा छट गया। सोमवार को पांच से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामान्य हवाएं चलीं।