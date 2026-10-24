नस्लीय आतंकी हमला: पेरिस में एक की मौत और पांच घायल

पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस के उपनगरों में एक बंदूकधारी ने तीन अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी की। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में एक 12 साल की लड़की भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस हमले को नस्लीय रूप से प्रेरित बताया है।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस घटना को "नस्लीय आतंकी हमला" करार दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध के बयानों से यह पूर्व नियोजित हमला प्रतीत होता है। मैक्रों ने ट्रैप्स उपनगर में अधिकारियों और निवासियों से मुलाकात के बाद कहा कि इन लोगों को उनके त्वचा के रंग या कथित धर्म के कारण निशाना बनाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ्रांस में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। आंतरिक मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि गोलीबारी ट्रैप्स और ला वेरिएर कस्बों में लगभग 15 मिनट तक चली। यह क्षेत्र पेरिस से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नुनेज ने पुष्टि की कि एक व्यक्ति की मौत हुई और पांच घायल हुए, जिनमें से तीन की चोटें जानलेवा हैं। नेशनल एंटी-टेररिज्म प्रॉसिक्यूटर के कार्यालय ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

कौन है संदिग्ध और कैसे हुई गिरफ्तारी?

पुलिस ने गोलीबारी शुरू होने के 20 मिनट से भी कम समय में संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध की पहचान केवल केविन टी के रूप में हुई है, जिसका जन्म 1987 में हुआ था। अधिकारियों ने उसका पूरा अंतिम नाम सार्वजनिक नहीं किया है। नेशनल एंटी-टेररिज्म प्रॉसिक्यूटर के कार्यालय के अनुसार, उसके आपराधिक रिकॉर्ड में चार पिछली सजाएं दर्ज हैं। फ्रांसीसी कानून के तहत ये सजाएं स्वतः ही हटा दी गई थीं। उसकी कार की तलाशी में स्टेन-प्रकार की सबमशीन गन और आंसू गैस का एक कनस्तर मिला।

संदिग्ध के अपार्टमेंट में क्या मिला?

जांचकर्ताओं को संदिग्ध के अपार्टमेंट में एक चौंकाने वाली खोज मिली। एंटी-टेररिज्म प्रॉसिक्यूटर के कार्यालय के अनुसार, उसके अपार्टमेंट को तीन गैस सिलिंडरों और बिजली के तारों से फंसाया गया था। ये तार एक टाइमर से जुड़े हुए थे, जिससे यह एक संभावित जाल होने का संकेत मिला। संदिग्ध के परिवार के एक सदस्य को भी दोपहर में पुलिस हिरासत में लिया गया। नेशनल एंटी-टेररिज्म प्रॉसिक्यूटर के कार्यालय ने बताया कि मरने वाला व्यक्ति 2000 में जन्मा एक फ्रांसीसी पुरुष था। शुक्रवार शाम तक घायलों की चिकित्सा स्थिति स्थिर नहीं हो पाई थी।

हमले का मकसद क्या था?

लैंगिक समानता मंत्री ऑरोर बर्गे ने बताया कि 12 साल की लड़की बहुत गंभीर रूप से घायल हुई है। उन्होंने कहा कि यदि नस्लीय मकसद स्थापित होता है, तो पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा होगा। ट्रैप्स के मेयर अली राबेह ने कहा कि बंदूकधारी ने राहगीरों को बेतरतीब ढंग से निशाना बनाया। इसमें एक खेल का मैदान भी शामिल था, संभवतः उनके अफ्रीकी मूल के कारण। मेयर राबेह ने इसे इस्लामफोबिया और नस्लवाद से प्रेरित पहला सामूहिक हत्या का प्रयास बताया। नेशनल एंटी-टेररिज्म प्रॉसिक्यूटर के कार्यालय ने आतंकवादी उद्यम से जुड़े हत्या सहित कई अपराधों की आपराधिक जांच शुरू की है।