भरोसे का कत्ल: भांजी ने ही मामा के घर करवाई चोरी , प्रेमी के साथ गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर। गांधी कॉलोनी में हुई चोरी की घटना में रिश्तों को शर्मसार करने वाला खुलासा हुआ है। थाना नई मंडी पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मामा के घर चोरी की साजिश रचने वाली भांजी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण, दस्तावेज और कीमती सामान बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार 12 दिसंबर को गांधी कॉलोनी निवासी विकास ढींगरा के घर से सोने के जेवर और नकदी चोरी हो गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर पचेंडा रोड से दानिश हसन और मान्या मुखेजा को दबोच लिया।

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मान्या मुखेजा ने ही अपने मामा के घर की पूरी रेकी की थी। उसी ने घर में रखे जेवरात के स्थान बताए और गेट का रिमोट अपने साथी दानिश को सौंपा। परिवार के बाहर जाने का फायदा उठाकर दानिश ने चोरी को अंजाम दिया।

पुलिस ने बताया कि चोरी के दौरान आरोपी लगातार फोन पर संपर्क में थे। घर के अंदर मौजूद बच्चे को मिर्ची स्प्रे कर आरोपी फरार हो गया था। चोरी किए गए सोने में से कुछ आभूषण बेचकर मोबाइल फोन और घड़ी खरीदी गई, जबकि बाकी रकम खर्च कर दी गई।

बरामदगी में कई सोने की अंगूठियां, चैन, कड़े, कान के टॉप्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईफोन, गेट का रिमोट और घड़ी शामिल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस मामले ने यह साफ कर दिया कि अपराध के लिए अब अपराधी बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही रास्ता खोज रहे हैं।