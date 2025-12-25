उत्तरप्रदेश समाचार

5 जनवरी तक वृंदावन जाने वालों के लिए इन वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक

वृंदावन में नए साल का जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं।

भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। 

मथुरा पुलिस प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नए यातायात प्लान के अनुसार, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन नगर क्षेत्र में बाहरी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शहर में जाम न लगे, इसके लिए पुलिस ने सभी प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगा दिए हैं और सुरक्षा के लिए पीएसी (PAC) के जवानों की तैनाती की गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।

पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को शहर के बाहरी हिस्सों में बनी पार्किंग में खड़ा करना होगा: 

  • छटीकरा मार्ग: इस रास्ते से आने वाले वाहनों को रुक्मिणी विहार स्थित पार्किंग में रोका जाएगा। 
  • मथुरा मार्ग: यहां से आने वाले वाहन पागल बाबा मंदिर के समीप बनी पार्किंग में खड़े होंगे।
  • यमुना एक्सप्रेस-वे: एक्सप्रेस-वे की ओर से आने वाले वाहनों के लिए पानीगांव और दारुक पार्किंग निर्धारित की गई है।
  • आगरा-दिल्ली हाईवे: सुनरख मार्ग होकर आने वाले वाहन छह शिखर मंदिर स्थित पार्किंग पर रोके जाएंगे।

