5 जनवरी तक वृंदावन जाने वालों के लिए इन वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक

वृंदावन में नए साल का जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं।

भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं।

मथुरा पुलिस प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नए यातायात प्लान के अनुसार, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन नगर क्षेत्र में बाहरी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शहर में जाम न लगे, इसके लिए पुलिस ने सभी प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगा दिए हैं और सुरक्षा के लिए पीएसी (PAC) के जवानों की तैनाती की गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।

पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को शहर के बाहरी हिस्सों में बनी पार्किंग में खड़ा करना होगा: