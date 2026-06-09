आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान निलंबित

आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान निलंबित

नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के मुख्य अभियोजक करीम खान को यौन दुराचार के आरोपों के बीच उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। यह कदम आईसीसी के इतिहास में अभूतपूर्व माना जा रहा है।

अदालत की निगरानी करने वाली संस्था ने मामले को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजने के बाद यह फैसला लिया। 56 वर्षीय ब्रिटिश वकील करीम खान पर एक महिला सहयोगी के साथ कथित यौन दुराचार के आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने शुरू से ही सभी आरोपों से इनकार किया है।

सदस्य देशों की बैठक में होगा अंतिम फैसला
करीम खान के भविष्य पर अंतिम निर्णय आईसीसी की निगरानी करने वाली संस्था 'असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज' (ASP) करेगी। इसके लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें यह तय होगा कि वह अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। अदालत की निगरानी संस्था की कार्यकारी समिति ने कहा कि यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र आंतरिक निगरानी सेवा कार्यालय (OIOS) की जांच रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों, न्यायिक विशेषज्ञों की सलाह और लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। समिति ने स्पष्ट किया कि निलंबन का अर्थ यह नहीं है कि अंतिम फैसला भी उनके खिलाफ ही होगा।


जांच में क्या सामने आया?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि करीम खान ने कथित रूप से महिला सहयोगी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संपर्क किया था। हालांकि मामले की कानूनी समीक्षा करने वाले तीन न्यायाधीशों के पैनल ने माना कि जांच में मिले निष्कर्ष अंतिम और निर्णायक नहीं हैं। इसी वजह से मामले को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है।

दो साल से चल रहा है विवाद
करीम खान के खिलाफ आरोप पहली बार दो वर्ष से अधिक समय पहले सामने आए थे। आरोपों के अनुसार, उन्होंने एक महिला कर्मचारी को अदालत के दूसरे विभाग से अपने कार्यालय में स्थानांतरित कराया था। बाद में वह कई आधिकारिक विदेश यात्राओं में भी उनके साथ दिखाई दीं। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक विदेशी दौरे के दौरान उन्होंने महिला सहयोगी के साथ अनुचित व्यवहार किया। इसके अलावा कार्यालय में कथित रूप से अनुचित शारीरिक संपर्क और निजी यात्राओं के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।

मई में स्वयं हटे थे जिम्मेदारियों से
करीम खान ने मई 2025 में जांच पूरी होने तक अपनी जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से अलग होने का फैसला किया था। अब आधिकारिक निलंबन के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

पद से हटाने के लिए चाहिए बहुमत
करीम खान को पद से हटाने का अधिकार केवल असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज के पास है। इसके लिए 125 सदस्य देशों में से बहुमत का समर्थन आवश्यक होगा। कम से कम 63 देशों को उनके खिलाफ मतदान करना होगा। फिलहाल विशेष बैठक की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन आईसीसी प्रशासन ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द आयोजित किया जाएगा।

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