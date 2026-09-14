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विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

गोहाना । गोहाना के गांव बुटाना में विवाहिता प्रियंका (30) का रविवार सुबह घर में फंदे लटका शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। प्रियंका के भाई नरेंद्र ने पति समेत चार पर उनकी बहन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

भाई की शिकायत पर बरोदा थाना में पति समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

गांव बिधलान गांव निवासी नरेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनकी बहन प्रियंका की शादी इसी साल 14 मई को बुटाना गांव निवासी नीरज उर्फ श्रीभगवान के साथ हुई थी। वह प्लंबर का काम करता है। नरेंद्र ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करते थे। आरोप है कि नीरज के परिवार की किसी महिला के साथ अनैतिक संबंध थे। प्रियंका ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की जाने लगी।

नरेंद्र का कहना है कि पति के अलावा उसकी भाभी, मामा और मामी भी प्रियंका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। रविवार सुबह प्रियंका काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई। परिवार के सदस्यों ने उसे उठाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजे के ऊपर बने जाल से अंदर झांककर देखा तो प्रियंका पंखे के साथ हूक पर रस्सी और चुन्नी से बने फंदे पर लटकी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया।


बरोदा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी की एक घर में महिला का शव फंदे से लटका मिला है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतका के भाई नरेंद्र ने पति व तीन अन्य पर बहन को आत्महत्या के लिए विवश करने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी।

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