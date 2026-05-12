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रुपये के लेनदेन में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या

रुपये के लेनदेन में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या

हापुड़ । हापुड़ के पिलखुवा में सोमवार देर रात रिलायंस रोड से गालंद जाने वाले मार्ग पर गालंद निवासी प्रॉपर्टी डीलर की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में पूर्व प्रधान कालू सिंह के 32 वर्षीय बेटे अतुल को सीने के बीचों-बीच गोली मारी गई। 


गोली लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन घायल अतुल को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, अतुल सोमवार देर रात जनपद गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव मुकीमपुर में एक विवाह समारोह से वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान रिलायंस रोड से गालंद मार्ग पर वारदात को अंजाम दिया गया। 
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जबकि कुछ पुलिसकर्मी तुरंत गाजियाबाद के लिए रवाना कर दिए गए। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी।
 
पुराने दोस्तों के बीच चल रहे विवाद के बाद हत्या का शक
प्रारंभिक जांच में मामला रुपयों के लेनदेन विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस को शक है कि पुराने दोस्तों के बीच चल रहे विवाद के बाद हत्या की गई। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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