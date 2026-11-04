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रिटायर्ड आईएएस का हत्यारोपी गिरफ्तार

रिटायर्ड आईएएस का हत्यारोपी गिरफ्तार

आगरा। भोपाल में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या और लूट के मामले में वांछित 50 हजार के इनामी केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने सोमवार रात को सिकंदरा के रुनकता से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी थाना सिकंदरा पर नहीं दी गई। आरोपी अपनी महिला मित्र से मिलने आया था। मंगलवार सुबह टीम उसे अपने साथ लेकर जा रही थी।

उसने रास्ते में पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया। फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गया।

सूरज नगर, भोपाल में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की 30 सितंबर की रात को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी ने अगले दिन सुबह शव देखा था। अलमारी में सामान बिखरा मिला था। किचन में एलपीजी सिलिंडर का पाइप भी खुला हुआ था। उनके घर में केयरटेकर वरुण कुमार काम करता था। वह भाग निकला था। पुलिस ने जांच की। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई।

तलाश में टीम एमपी के साथ ही यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब में दबिश दे रही थी। उसके पुराने दोस्त, रिश्तेदार से पूछताछ की थी। इस मामले में आईएएस एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के सीएम से मुलाकात की थी। इस पर कई टीम गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थीं। उसकी लोकेशन कुछ दिन से मथुरा और आगरा में मिल रही थी। इस पर स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया। मगर पुलिस ने कोई इनपुट नहीं दिया। उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए। पांच दिन पहले भोपाल पुलिस की एक टीम दोनों जिलों में पहुंची। गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई जा रही थी। आरोपी को रुनकता में हाईवे से पकड़ लिया गया।

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