Rape Survivor का बच्चा अपनाएगा मां का सरनेम और जाति: बॉम्बे उच्च न्यायालय

भारत के विकसित होते संवैधानिक मूल्यों और लैंगिक न्याय को लेकर चल रही चर्चाओं से मेल खाते एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि एक बच्चा अपनी बलात्कार पीड़िता एकल मां का नाम, उपनाम और जाति धारण कर सकता है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और हितेन एस वेनेगावकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के बीड जिले की 12 वर्षीय लड़की और उसकी मां को राहत प्रदान करते हुए यह फैसला सुनाया।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बच्चे की नागरिक पहचान के एकमात्र स्रोत के रूप में एकल मां को कानूनी मान्यता देना समाज को कमजोर करने के बजाय मजबूत करता है। पीठ ने टिप्पणी की जहां तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं, वहां एक अकेली मां को बच्चे की नागरिक पहचान, नाम जिसमें वंश का विवरण शामिल है, और जाति के पूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता देना समाज को कमजोर नहीं करता है, बल्कि इसके विपरीत, इसे सभ्य बनाता है।

न्यायाधीशों ने आगे कहा कि यह फैसला कानूनी चिंतन में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो पितृसत्तात्मक आदेशों से हटकर संवैधानिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा पर आधारित मूल्यों की ओर अग्रसर है। यह स्वीकार करते हुए कि एक माँ हर मायने में एकमात्र और पूर्ण अभिभावक हो सकती है, यह कानून पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने से कहीं अधिक करता है; यह इस मूलभूत वादे को सुदृढ़ करता है कि किसी भी व्यक्ति—विशेषकर बच्चे—को अपने जन्म की परिस्थितियों या अपने माता-पिता के कुकर्मों का बोझ नहीं उठाना चाहिए।

यह मामला स्कूल के आधिकारिक रिकॉर्ड में लड़की का नाम, उपनाम और जाति बदलने की अनुमति मांगने वाली याचिका से उत्पन्न हुआ। मां और बेटी ने जाति का नाम "मराठा" से बदलकर "अनुसूचित जाति - महार" करने की मांग की, जो मां की पहचान को दर्शाता है। लड़की का जन्म उसके जैविक पिता द्वारा उसकी मां पर किए गए यौन हमले के बाद हुआ था। आपराधिक जांच के दौरान किए गए डीएनए परीक्षण ने उसके पिता होने की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप जन्म प्रमाण पत्र और बाद में स्कूल और संबंधित रिकॉर्ड में उसका नाम पिता के रूप में दर्ज किया गया। 14 दिसंबर, 2022 को मां और आरोपी पिता के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत मां को बच्ची की स्थायी अभिरक्षा प्रदान की गई।