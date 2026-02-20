डीआरडीओ-इसरो ने ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण

राष्ट्रीय समाचार

भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रोग पैराशूट के सफल क्वालिफिकेशन लेवल लोड परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल) में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (आरटीआरएस) सुविधा में किया गया।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आरटीआरएस एक विशेष गतिशील परीक्षण सुविधा है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वायुगतिकीय और बैलिस्टिक मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

यह परीक्षण 18 फरवरी, 2026 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), इसरो, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई), डीआरडीओ और टीबीआरएल की विभिन्न समर्पित टीमों के सहयोग से किया गया। आरटीआरएस गतिशील परीक्षण, जो क्वालिफिकेशन लेवल लोड का अनुकरण करता है और अधिकतम उड़ान भार से अधिक होता है, पैराशूट के अतिरिक्त डिजाइन सुरक्षा मार्जिन को दर्शाता है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह परीक्षण उच्च-शक्ति वाले रिबन पैराशूट के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता को साबित करता है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं, उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने में टीबीआरएल के अमूल्य योगदान को एक बार फिर उजागर करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगनयान ड्रोग पैराशूट के सफल योग्यता परीक्षण पर डीआरडीओ, इसरो और उद्योग जगत को बधाई दी और कहा कि यह परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रोग पैराशूट के सफल योग्यता स्तर भार परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी है।

