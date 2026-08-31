पिकअप और ट्रक की टक्कर में तीन की मौत, 23 घायल

कासगंज । कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में गांव कांतौर स्थित शिवा इंटर कॉलेज के सामने सोमवार तड़के सुबह करीब 04:30 बजे मैक्स पिकअप और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य यात्री घायल हो गए।
गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर अलीगढ़ रेफर किया गया है।
पिकअप में सवार सभी लोग राजस्थान के करौली और भरतपुर जिले से अस्थि विसजन करने सोरोंजी तीर्थ स्थल आ रहे थे। शिव इंटर कॉलेज के सामने शाहजहाँपुर से पशु आहार लेकर जयपुर जा रहे ट्रक से पिकअप की सीधी भिड़ंत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत-बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल कासगंज पहुंचाया। भीषण हादसे की जानकारी मिलने पर डीएम प्रणय सिंह, एसपी ओपी सिंह, एएसपी सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बचाव कार्य का जायजा लेते हुए हादसे के कारणों की समीक्षा की। अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और सीएमएस डॉक्टर संजीव सक्सेना को बेहतर उपचार के निर्देश दिए।
मृतकों की सूची:
उमेश पुत्र बबलू (उम्र करीब 26 वर्ष), निवासी- ग्राम रेवई, जनपद करौली, राजस्थान।
प्रेम पत्नी तेजराम (उम्र करीब 50 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना सूरौठ, जनपद करौली, राजस्थान।
नेहरू पुत्र रामखिलाड़ी (उम्र करीब 25 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना सूरौठ, जनपद करौली, राजस्थान।
घायलों की सूची:
हायर सेंटर (अलीगढ़) रेफर किए गए गंभीर घायल (9):
भूपेंद्र पुत्र राधेश्याम (उम्र करीब 27 वर्ष, चालक), निवासी- नथौली का पुरा, थाना हिण्डौन, जनपद करौली, राजस्थान।
हेमंत पुत्र राजेश (उम्र करीब 16 वर्ष), निवासी- ग्राम रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
रामजीत/रंजित पुत्र तेजराम (उम्र करीब 33 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना हिण्डौन, जनपद करौली, राजस्थान।
अंजलि पत्नी मनीष (उम्र करीब 26 वर्ष), निवासी- रेवई, थाना महुआ इब्राहिमपुर, जनपद करौली, राजस्थान।
वंदना पत्नी चंद्रबान (उम्र करीब 22 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना हिण्डौन, जनपद करौली, राजस्थान।
रीना पत्नी करमवीर (उम्र करीब 32 वर्ष), निवासी- सलेमपुर कला, जनपद भरतपुर, राजस्थान।
नैतिक पुत्र रवींद्र (उम्र करीब 12 वर्ष), निवासी- रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
प्रियांश पुत्र उमेश (उम्र करीब 03 वर्ष), निवासी- रेवई, जनपद करौली, राजस्थान।
भावना
जिला अस्पताल कासगंज में उपचाराधीन घायल (14):
10. रवींद्र पुत्र रामचंद्र, निवासी- रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
11. कविता पत्नी उमेश, निवासी- हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
12. तेजराम पुत्र रामखिलाड़ी (उम्र करीब 60 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना सूरौठ, जनपद करौली, राजस्थान।
13. नेकराम पुत्र रामभरोसे (उम्र करीब 60 वर्ष), निवासी- गाजीपुर खावदा, थाना महुआ, जनपद दौसा, राजस्थान।
14. सपना पत्नी गौतम (उम्र करीब 20 वर्ष), निवासी- रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
15. सीमा पत्नी रवींद्र (उम्र करीब 25 वर्ष), निवासी- रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
16. चंद्रबान / रामचंद्र भान पुत्र नेहरू (उम्र करीब 25 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना सूरौठ, जनपद करौली, राजस्थान।
17. राजकुमारी पत्नी रामजीत (उम्र करीब 30 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना हिण्डौन, जनपद करौली, राजस्थान।
18. मयंक पुत्र राजेश (उम्र करीब 14 वर्ष), निवासी- ग्राम रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
19. लक्ष्य पुत्र रवींद्र (उम्र करीब 10 वर्ष), निवासी- रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
20. चिराग पुत्र उमेश चंद्र (उम्र करीब 05 वर्ष), निवासी- रेवई, थाना हिण्डौन सिटी, जनपद करौली, राजस्थान।
21. रियांस पुत्र उमेश चंद्र (उम्र करीब 02 वर्ष), निवासी- रेवई, जनपद करौली, राजस्थान।
22. विमलेश पत्नी नेहरू (उम्र करीब 26 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, थाना सूरौठ, जनपद करौली, राजस्थान।
23. काना पुत्र चंद्रबान (उम्र करीब 02 वर्ष), निवासी- नथौली का पुरा, जनपद करौली, राजस्थान।