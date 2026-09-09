पत्नी का बेरहमी से काटा गला, फिर लाश के साथ भी की हैवानियत

आगरा। एक महीने बाद घर पहुंचा विवेक पत्नी किरन को ठिकाने लगाने की पूरी तैयार करके आया था। घर में घुसते ही झगड़ा शुरू कर दिया। पत्नी वजह समझ पाती तब तक उसने लोहे के पाइप से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिरी तो विवेक ने गला काट कर हत्या कर दी।

क्रूरता यहीं नहीं थमी, किरन के कान के कुंडल नोंच लिए। पैरों के बिछुए और चूड़ियां भी खींच ले गया।

किरन के कानों पर कुंडल खींचने के निशान पुलिस और जुटे लोगों ने भी देखे। घटनास्थल की स्थिति देखने के बाद किरन के परिजन ने भी यही आरोप लगाए। घर में सामान और टिन शेड भी टूटा पड़ा था। इससे आशंका है कि पत्नी ने बचने का प्रयास किया लेकिन जान नहीं बचा सकी। मृतका के भाई ललित ने बताया कि किरन उनकी इकलौती बहन थी। पिता ने दो बीघा खेत बेचकर शादी की थी। करीब एक माह पहले ही किरन मायके से ससुराल गई थी।



ललित ने बताया कि विवेक को मायका पक्ष के लोग पसंद नहीं थे। इसी वजह से वह रक्षाबंधन पर भी बहन से राखी बंधवाने नहीं आ सका। जीजा कई बार बहन को 15-15 दिन तक खाना तक नहीं देता था। इस पर एक होटल से उसके लिए खाना भेजने की व्यवस्था कर दी थी। इस बारे में पता चलने पर भी वो बहन को पीटा करता था। उधर, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। उसके दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में भी पता किया जा रहा है।

मृतका के भाई ललित ने थाना खंदाैली में तहरीर दी। इसमें पति विवेक, ससुर राजकुमार, जेठ भानू, भाभी नीतू, सास और एक अन्य व्यक्ति यश प्रधान को नामजद किया गया है। एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आरोपियों की तलाश की जा रही है।



पड़ोसियों पर भड़के, बोले- क्यों नहीं सुनी आवाज

घटना की जानकारी पर आए मृतका के परिजन पड़ोसियों पर भड़क गए। उनका कहना था कि बेटी की हत्या कर दी गई। घर में आए दिन झगड़ा होता था। तब पड़ोसी भी देखा करते थे। इस बार हत्या कर दी गई। किसी ने आवाज क्यों नहीं सुनी। अगर कोई आ जाता तो बेटी की जान बच जाती। बच्चों को भी वो नहीं ले जा पाता। आरोपी को भी पकड़ा भी जा सकता था।

मकान बनवाने के लिए मांगे थे रुपये

विवेक मकान बनवाने के लिए पत्नी पर घरवालों से रुपये लाने का दबाव बनाता था। दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी। किरन के पिता विजेंद्र सिंह ने कई बार ससुरालियों से बात की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। किरन ने परेशान होकर पुलिस से शिकायत की थी। उसे नहीं पता था कि पति हत्या कर देगा।



ये है पूरी घटना

गांव पीलीपोखर में सोमवार रात प्राॅपर्टी डीलर विवेक सिकरवार ने पत्नी किरन (30) की क्रूरता से हत्या कर दी। सिर पर लोहे के पाइप से प्रहार किए। इसके बाद चाकू से गला काट दिया। जान बचाने के लिए महिला ने संघर्ष भी किया। आरोपी दो बच्चों को साथ लेकर घर से भाग गया। पुलिस की दो टीम आरोपी की तलाश में लगी हैं।



मंगलवार दोपहर तक घर से किसी के बाहर नहीं आने पर पड़ोसी पहुंचे। बरामदे में खून से लथपथ शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। एत्मादपुर के गांव चावली निवासी किसान विजेंद्र सिंह की बेटी किरन की शादी पीलीपोखर निवासी राजकुमार सिकरवार के बेटे विवेक सिकरवार के साथ करीब आठ साल पहले हुई थी। विवेक पत्नी और दो बेटों (छह वर्षीय लक्ष्य और चार वर्षीय मुन्नू) के साथ माता-पिता से अलग मकान में रह रहा था।



किरन के भाई ललित का आरोप है कि करीब एक माह पहले जीजा विवेक ने बहन किरन की पिटाई की थी। उसने खंदौली थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इस पर विवेक घर से भाग गया। तब से बहन बच्चों के साथ ही घर में अकेले रह रही थी। सोमवार देर रात जीजा घर लौटा और हत्या कर भाग गया।

पुलिस को आशंका है कि किरन के सिर पर पहले लोहे के पाइप से प्रहार किए गए। बाद में चाकू से गला काटा गया। मंगलवार दोपहर तीन बजे पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने पहुंचकर शव बरामद कर लिया। शव के पास लोहे के दो पाइप, टूटी हुई टीनशेड मिली। फील्ड यूनिट को बुलाकर जांच कराई गई।