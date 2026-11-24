काठमांडू। नेपाल के कोशी प्रांत में मंगलवार सुबह भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के मुताबिक, इसकी तीव्रता 5.4 थी। भूकंप के झटके भारत, भूटान और बांग्लादेश के कई इलाकों में महसूस किए गए। चीन से भी झटके महसूस होने की रिपोर्ट सामने आईं। भूकंप सुबह करीब 7:02 बजे आया।

इसका केंद्र कोशी प्रांत के लेलेप के पास था। सकी गहराई जमीन से 20 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल इस इनपुट के आधार पर किसी तरह के जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है।

असम और बंगाल में भी आया भूकंप

इस बीच, असम के कार्बी आंगलोंग जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 2.5 थी। यह सुबह 3:39 बजे आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के मुताबिक, इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था। असम में आए भूकंप का केंद्र 25.743 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93.355 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया।

इसके अलावा, भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल के कई उत्तरी जिलों में महसूस किए गए। इनमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार शामिल हैं। झटके महसूस होते ही लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके सुबह करीब सात बजे महसूस किए गए। प्रभावित इलाकों में नुकसान का पता लगाने के लिए अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। वे यह पता लगा रहे थे कि भूकंप से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है।

नेपाल में भूकंप क्यों आते रहते हैं?

नेपाल सबसे सक्रिय ‘टेक्टोनिक’ क्षेत्र (भूकंपीय क्षेत्र चार एवं पांच) में से एक में स्थित है, जिससे यहां अकसर भूकंप आते रहते हैं। हिमालयी राष्ट्र में अब तक का सबसे भयावह भूकंप 2015 में आया था। उस समय 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

क्यों आते हैं भूकंप?

धरती के भीतर सात प्लेट्स हैं, जो लगातर घूमती रहती हैं। जिस स्थान पर प्लेट्स की टक्कर होती है, उस जगह को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने, आपस में टकराने या रगड़ खाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब प्लेटों के टकराने से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, तो धरती की सतह पर कंपन पैदा होता है। जिस स्थान पर प्लेट्स टकराती हैं, उस स्थान पर सबसे अधिक भूकंप का असर होता है। लेकिन जब भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं।

कैसे मापते हैं भूकंप की तीव्रता

वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जब भूकंप आता है, पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा तरंगे बाहर आती हैं। उन्हें रिक्टर स्केल से मापा जाता है। इसके बाद ही यह पता लगता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और इसका केंद्र कहां पर था।

भूंकप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपीसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है।