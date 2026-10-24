नैतिक मर्डर के आरोपी ने चलाई गोली, एएसआई बाल-बाल बचा; जवाबी फायरिंग में शूटर घायल

चंडीगढ़ । चंडीगढ़ के नैतिक हत्याकांड के आरोपी और ऑपरेशन सेल की टीम के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ हो गई। टीम आरोपी शूटर अर्शमेहर और मनमेहर को सेक्टर 50 में हथियार रिकवरी के लिए लेकर गई थी। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और खरड़ में रहते हैं। आरोप है कि हथियार बरामदगी के दौरान मनमेहर ने पास पड़ी लोडेड पिस्टल उठाकर पुलिस पर फायर कर दिया।

गोली एएसआई प्रदीप की तरफ चली, लेकिन वह बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण बच गए।

ऑपरेशन सेल के इंस्पेक्टर हरिदंर सिंह सेखों ने बताया कि इसके बाद पुलिस के दो मुलाजिमों ने भी एक-एक फायर किया, जिससे मनमेहर की टांग में गोली लग गई। घायल मनमेहर को इलाज के लिए सेक्टर-16 अस्पताल ले जाया गया है। दूसरा आरोपी अर्शमेहर मौके पर ही पुलिस की गाड़ी में मौजूद है। मनमेहर सीपी मॉल में फायरिंग समेत कई अन्य रंगदारी और फायरिंग के मामले में शामिल था।



ऑपरेशन सेल की टीम के इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखां ने बताया कि सेक्टर 22 में हुए नैतिक हत्याकांड में दो आरोपियों को पकड़ा गया था। वारदात में इस्तमाल किए गए हथियार की बरामदगी करवाने के लिए गए आरोपी मनमेहरप्रीत ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसे रोकने के लिए ऑपरेशन सेल की टीम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दाैरान आरोपी की जांघ में गोली लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद उसे काबू कर लिया गया।

नैतिक ने लॉरेंस के गुर्गे से दिलाई थी धमकी, फिर गई जान

चंडीगढ़ सेक्टर-22 में 17 वर्षीय छात्र नैतिक की हत्या की जांच में लॉरेंस और बंबिहा गैंग का एंगल सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, नैतिक ने लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर मनी के जरिये एक नाबालिग को धमकी दिलवाई थी। इसके बाद इंस्टाग्राम पर मारपीट का वीडियो वायरल होने से नाराज नाबालिग ने बंबीहा गैंग के लक्की पटियाल के दो करीबियों को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने नाबालिग के साथ मिलकर नैतिक के ऑटो का पीछा किया और सेक्टर-22 में फायरिंग कर दी। इसमें नैतिक की मौत हो गई जबकि ऑटो चालक सिकंदर पासवान घायल हो गया। पुलिस ने एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा है। वहीं, हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्ध आईबी इंस्पेक्टर के बेटे बताए जा रहे हैं।



दो साल पुरानी रंजिश, इंस्टाग्राम वीडियो से बढ़ा विवाद

पुलिस जांच के मुताबिक, नैतिक और आरोपी नाबालिग के बीच करीब दो साल से विवाद था। 22 अक्तूबर को सेक्टर-44 में नैतिक और उसके साथियों ने नाबालिग के साथ मारपीट की और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद नाबालिग ने लक्की पटियाल के करीबियों से संपर्क किया। रात करीब 9:30 बजे नैतिक अपने दोस्त के साथ ऑटो में सेक्टर-22 की ओर जा रहा था। आरोप है कि स्प्लेंडर बाइक पर नाबालिग समेत तीन लोगों ने ऑटो का पीछा किया और सनातन धर्म मंदिर के पास गोलियां चला दीं। नैतिक की छाती के बाईं ओर गोली लगी, जबकि चालक सिकंदर पासवान के कंधे पर गोली लगी। नैतिक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

एक घंटे में पकड़ा गया नाबालिग

पुलिस ने वारदात के करीब एक घंटे के भीतर एक नाबालिग को काबू कर लिया। पूछताछ में बंबीहा गैंग से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई। हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों के चंडीगढ़ और मोहाली की अन्य वारदातों से जुड़े होने की भी जांच की जा रही है। पुलिस उनकी भूमिका, गैंगस्टर कनेक्शन, हत्या की साजिश और हथियारों के स्रोत की पड़ताल कर रही है।