लोहे की रॉड से वार कर पत्नी की हत्या

चंदौली । सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गांव में शनिवार को घरेलू विवाद में पति गौतम खरवार उर्फ अतुल ने लोहे की रॉड से वार कर पत्नी सोनी खरवार (35) की हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर चंद्रप्रभा वन क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के समय दंपती का पांच साल का बेटा मौके पर मौजूद था, जिसने आंखों के सामने अपनी मां को दम तोड़ते देखा। बेटे को दिलासा देने के लिए आरोपी ने उससे कहा कि मां सो रही है।

चकिया नगर के वार्ड नंबर 5 निवासी स्व. राधेश्याम खरवार की बेटी सोनी की शादी वर्ष 2020 में बिछिया खुर्द निवासी गौतम खरवार उर्फ अतुल से हुई थी। दंपती का एक पुत्र तेजस है। पुलिस पूछताछ में गौतम ने बताया कि पत्नी को उस पर दूसरी महिला से संबंध होने का शक था। इसी बात पर अक्सर विवाद होता था।

थानाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 11 बजे इसी बात पर दोनों कहासुनी हुई। गुस्से में आकर आरोपी ने लोहे की रॉड से कई वार कर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद बेटे से कहा कि उसकी मां सो रही है।



सबूत मिटाने की साजिश रची। आरोपी एक वाहन शोरूम में काम करता है। वहां मरम्मत के लिए लाई गई कार से शनिवार देर रात शव को बोरे में भरकर चकिया कोतवाली क्षेत्र के चंद्रप्रभा अभयारण्य स्थित जलेबिया मोड़ के पास जंगल में फेंक आया।

उधर, सोनी से संपर्क न होने पर मायके पक्ष को अनहोनी की आशंका हुई। भाई संजय खरवार और बहन सोनम ने रविवार सुबह सदर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें वह टूट गया और वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने निशानदेही पर जंगल से बोरे में बंद शव बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पापा-मम्मी को बोरे में भरकर ले गए

बेटे तेजस ने भी पुलिस को अहम बात बताई। तेजस ने कहा कि पापा और मम्मी में झगड़ा हुआ था, पापा ने मम्मी को मारा और बोरे में भरकर गाड़ी से कहीं ले गए। उसके बाद मम्मी वापस नहीं आईं। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके और ससुराल दोनों पक्षों में कोहराम मच गया।

कई बिंदुओं पर पुलिस कर रही है जांच

हत्या के पीछे की असली वजह, पूर्व के विवाद और अन्य पहलुओं को खंगाला जा रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस घटना में किसी और की भूमिका तो नहीं है।

मृतका के मायके पक्ष ने सूचना दी थी कि सोनी का फोन कल से बंद है, जिसके आधार पर पुलिस ने चंदौली थाना क्षेत्र के बिछिया खुर्द गांव में पहुंचकर जांच की तो पता चला कि पति ने उसकी हत्या कर दी है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।