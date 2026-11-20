चक्रवाती तूफान 'अकवन' के प्रभाव के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरों के साथ अशांत स्थिति बनी हुई है। हालांकि, विशाखापत्तनम पर चक्रवात का सीधा खतरा टल गया है, लेकिन मौसम के बदले मिजाज के कारण आज उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में भी चक्रवाती तूफान अकवान का असर, कई इलाकों में बारिश शुरू

चक्रवाती तूफान अकवान के असर से पश्चिम बंगाल में मौसम का मिजाज बदल गया है। कोलकाता समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि यह तूफान आज ओडिशा तट से टकरा सकता है। दूसरी ओर, दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन तटीय इलाकों में भारी से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, आसमान में घने बादल छाए हैं और नदियों व समुद्र का जलस्तर बढ़ने से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, वहीं बक्खाली और गंगासागर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोगों को समुद्र में नहाने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है।