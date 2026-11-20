सीकर । प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दौरान शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मंदिर के नए एग्जिट रूट पर स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। रेस्टोरेंट में रखे दो दर्जन से अधिक गैस सिलिंडरों में से चार में तेज धमाकों के साथ विस्फोट हो गया।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

आग की लपटें दूर से दिखाई दीं

जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। देखते ही देखते आग ने पूरे रेस्टोरेंट को चपेट में ले लिया। आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं। इसी दौरान दुकान में रखे चार गैस सिलिंडरों में धमाके हुए, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी और व्यापारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। मंदिर कमेटी और प्रशासन की दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। स्थानीय लोगों, व्यापारियों और प्रशासनिक टीमों के संयुक्त प्रयासों से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेस्टोरेंट में रखे बाकी गैस सिलिंडरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

जन्मोत्सव मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

खाटूश्यामजी मंदिर में इन दिनों बाबा श्याम का वार्षिक जन्मोत्सव मेला चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर के एग्जिट रूट के पास तड़के लगी आग और सिलिंडरों में हुए धमाकों से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।