चेन्नई । तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोडईकनाल-पलानी घाट रोड पर 24 यात्रियों से भरी एक मिनी बस अचानक सड़क से नीचे 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। हादसा सावरीक्काडू के पास हुआ। डिंडीगुल के सांसद सचिथानंतम ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे।

कहां और कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा 19 नवंबर की रात कोडईकनाल-पलानी घाट रोड पर हुआ। मिनी बस में कुल 24 लोग सवार थे। सभी यात्री पलानी के मदिना नगर और उदुमलपेट के रहने वाले थे। वे कोडईकनाल के मूनजिक्कल इलाके में आयोजित शादी के रिसेप्शन और शादी के बाद के एक समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सावरीक्काडू के पास चालक ने कथित तौर पर बस से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस सड़क से फिसलकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी।

हादसे के बाद कैसे चलाया गया बचाव अभियान?

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पलानी और कोडईकनाल की दमकल एवं बचाव सेवा की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में मदद की। खाई में गिरे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया गया। घायलों को एंबुलेंस की मदद से खाई से निकालकर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बस चालक के नियंत्रण खोने के बाद यह दुर्घटना हुई।