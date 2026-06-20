कांग्रेस विधायक के कार्यालय पर फायरिंग, दो गोली शीशे के दरवाजे के आर-पार

रोहतक । रोहतक के महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर शुक्रवार की रात अज्ञात लोगों ने चार गोलियां चला दी। दो गोली कार्यालय के मुख्य दरवाजे के शीशे के आर-पार हो गई, जबकि दो एल्युमिनियम के दरवाजे में धंस गई।

महम पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।

साथ ही विधायक बलराम दांगी से कार्यालय में पहुंचकर जांच पड़ताल की। प्रदेश में सियासी तौर पर महम हलका अहम रहा है। हलके को न केवल 1990 के महम कांड से जाना जाता है, बल्कि ताऊ देवीलाल भी 80 के दशक में हलके से विधायक बनकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। खुद आनंद सिंह दांगी कई बार विधायक बने।



पिछले विधानसभा चुनाव उन्होंने बेटे बलराम दांगी ने मैदान में उतारा। बलराम जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने कस्बे में मुख्य मार्ग पर कार्यालय खोल रखा है, जिसके ऊपर कांग्रेस कार्यालय महम लिखा हुआ है।

सुबह विधायक को सूचना मिली कि किसी ने कार्यालय के दरवाजे पर गोली चलाकर शीशे तोड़ दिए हैं। मामले की सूचना पाकर महम पुलिस मौके पर पहुंची और विधायक बलराम दांगी से बातचीत की। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की जा रही है।