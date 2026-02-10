भूत भगाने के नाम पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म

कोच्चि । केरल के कोल्लम जिले में अंधविश्वास की आड़ में किए गए एक जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने भूत भगाने के नाम पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में राजन बाबू उर्फ मुरारी नाम के एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है।

ज्योतिषीय सलाह से शुरू हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, यह घटना पुथुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के वेंडर इलाके की है। पीड़िता और उसकी मां पहले आरोपी के पास ज्योतिषीय सलाह लेने पहुंची थीं। इसी दौरान आरोपी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की वजह लड़की के शरीर में मौजूद एक बुरी आत्मा है।

तंत्र-मंत्र के बहाने बुलाया घर

आरोपी ने दावा किया कि वह भूत भगाने की रस्म के जरिए इस समस्या को खत्म कर सकता है। उसके कहने पर मां-बेटी रविवार को दोबारा उसके घर गईं। वहां आरोपी ने लड़की की मां को कमरे के बाहर रुकने को कहा और नाबालिग को अंदर अकेला छोड़ दिया।

बाहर आकर बताई आपबीती

कुछ समय बाद जब लड़की बाहर आई, तो उसने अपनी मां को अंदर हुई मारपीट और यौन हिंसा की जानकारी दी। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग आरोपी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध जताया, लेकिन इसी अफरा-तफरी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोमवार को सस्थमकोट्टा स्थित एक लॉज से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने लाया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक होने के साथ-साथ आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्रिय था, जहां वह खुद को प्रभावशाली और जानकार व्यक्ति के रूप में पेश करता था।