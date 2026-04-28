भीषण गर्मी के कारण इस जिले में बदल गया स्कूलों का समय

गाजियाबाद । भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यह निर्णय बच्चों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

नए निर्देशों के अनुसार, अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रशासन ने यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद में तापमान लगातार बढ़ रहा है। सुबह के समय भी तेज धूप और गर्मी महसूस की जा रही है। दोपहर के समय गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो रहा था।

इस बदलाव से बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल जाना होगा, लेकिन वे दोपहर की भीषण गर्मी से बच जाएंगे। यह फैसला अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। सुबह के समय अपेक्षाकृत कम गर्मी होती है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा होगी। दोपहर की तेज धूप और लू से बच्चों को बचाने के लिए यह समय परिवर्तन आवश्यक था। इस कदम से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकेगा।

अभिभावकों को राहत

स्कूलों के समय में बदलाव से अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिली है। कई अभिभावक लगातार प्रशासन से स्कूलों का समय बदलने की मांग कर रहे थे। उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही थी।



दिनभर तपन के बाद रात में तेज हवाओं से मिली राहत

गाजियाबाद में दिनभर तपाने वाली गर्मी के बाद सोमवार रात को चली तेज हवाओं ने लोगों को कुछ राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दोनों दिनों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। संभावना है कि मंगलवार को गरज के साथ बारिश हो सकती है।



बुधवार को भी गरज के साथ बारिश और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दो दिन में अधिकतम तापमान 39 तो न्यूनतम 24 डिग्री पर पहुंच सकता है।



दिन में दर्ज किया 42 डिग्री तापमान

सोमवार को पूरा दिन तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम 25.8 रहा।



पूरा दिन गर्मी के चलते शहर के प्रमुख रास्ते दोपहर के वक्त खाली रहे। गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की है। स्कूल के समय में बदलाव करने के साथ अस्पतालों ने लू के मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की है।

47.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांदा रहा देश में सबसे गर्म

उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी और भीषण लू का प्रकोप सोमवार को भी जारी रहा। सुबह से ही तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं ने जनजीवन को बेहाल कर दिया। बुंदेलखंड का बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ न केवल प्रदेश बल्कि देश का सबसे गर्म शहर रहा। बांदा में अप्रैल महीने के अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए।



आगरा, प्रयागराज और हमीरपुर में भी हालात कम गंभीर नहीं रहे। इन शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया।



आज 27 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आज से प्रदेश में राहत के संकेत हैं। 27 अप्रैल से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। सोमवार को ललितपुर व झांसी में हल्की बूंदाबांदी हुई।



आज प्रदेश के 27 जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी यूपी के करीब 15 जिलों में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। इससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।



यहां है गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदांयू, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर आदि।



झोंकेदार हवा (गति 40-50 किमी/घंटा) चलने की आशंका

अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र।