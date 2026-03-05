राष्ट्रीय समाचार

  3. बड़े भाई की गोली मारकर हत्या
एटा । होली के रंग अभी ठीक से बिखरे भी नहीं थे कि एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के गांव कस्तूरपुरा में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया। पारिवारिक कलह के चलते एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार रात करीब दस बजे हुई, जिसने होली के उल्लास को मातम में बदल दिया।

पारिवारिक कलह बनी हत्या का कारण
जानकारी के अनुसार, कस्तूरपुरा गांव निवासी पंडित उमेश चंद्र पाण्डेय के तीन बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे, 45 वर्षीय राहुल, की हत्या उसके सबसे छोटे भाई विपुल उर्फ रिशु पाण्डेय ने की। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच काफी समय से पारिवारिक कलह चल रही थी, जिसकी परिणति मंगलवार रात इस भयानक वारदात में हुई। छोटे भाई विपुल ने आवेश में आकर बड़े भाई राहुल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना प्रभारी रितेश ठाकुर और क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मृतक राहुल के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है।

 
गांव में पसरा सन्नाटा
इस सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे गांव में शोक और सदमे की लहर दौड़ गई है। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उमेश चंद्र पाण्डेय के तीसरे बेटे विपुल ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त तेज कर दी है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी विपुल की तलाश में जुटी हुई है। होली जैसे शुभ अवसर से ठीक पहले हुई इस हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

