राष्ट्रीय समाचार

  2. देश
  3. बहाने से ले गया आरोपी, तीन ने किया सामूहिक दुष्कर्म
बहाने से ले गया आरोपी, तीन ने किया सामूहिक दुष्कर्म

बहाने से ले गया आरोपी, तीन ने किया सामूहिक दुष्कर्म

अमृतसर । अमृतसर में 15 साल की लड़की के साथ तीन लड़कों ने गैर कुदरती दुष्कर्म किया। फिर उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। थाना राजासांसी की पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।


पीड़ित लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उनके पति को किसी ने वीडियो दिखाई। वीडियो में उनकी 15 साल की बेटी के साथ लड़के दुष्कर्म कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने जब अपनी बेटी से पूछा तो उनकी बेटी ने बताया कि 25 अप्रैल को गुरुनूर सिंह उसे खेलने के बहाने अपने घर ले गया। वहां पर पहले से ही दिलप्रीत सिंह और गुरु मेहर सिंह मौजूद थे। तीनों ने उसके साथ गैर कुदरती रेप किया। रेप की वीडियो बनाई और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी वीडियो को वायरल कर देंगे। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। थाना राजासांसी की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।


नाबालिग से दुष्कर्म, युवक पर मामला दर्ज
पठानकोट पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस शिकायत में नाबालिग की मां ने कहा कि 30 अप्रैल को जब उसकी लड़की घर पर अकेली थी तो वह काफी घबराहट में थी। पूछने पर उसने बताया कि गुरप्रीत सिंह एक वर्ष से उसका पीछा करके परेशान करता था। गुरप्रीत सिंह 6 मार्च को उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है और वह उसे अपने घर लेकर चला गया। वहां पर गुरप्रीत ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद युवक ने उससे दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो खींच ली। बाद में गुरप्रीत उसे अश्लील फोटो भेज डराने लगा और उससे कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर उक्त आरोपी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu