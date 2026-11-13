आज से शुरू हो रहा छठ पर्व

कानपुर । कानपुर में छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार से होगी। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगी। शहर में पूजा के लिए 55 घाट तैयार किए गए हैं। इनमें 20 कृत्रिम घाट हैं। पर्व के दौरान व्रती पवित्र स्नान, उपवास, प्रसाद तैयार करने और सूर्य को अर्घ्य देने जैसे कठिन अनुष्ठान करेंगी।

ज्योतिषाचार्य प्रीति अग्निहोत्री और आचार्य पवन तिवारी ने बताया कि छठ पर्व दीपावली के छठे दिन से शुरू होता है। यह वैदिक काल से मनाया जा रहा है। ऋग्वेद में सूर्य और उषा की पूजा का उल्लेख मिलता है। आर्य परंपरा में भी सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। लोक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया भाई-बहन हैं। लोकमातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्यदेव ने ही की थी। षष्ठी देवी को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है।

अदिति और द्रौपदी से जुड़ी हैं कथाएं

एक कथा के अनुसार, प्रथम देवासुर संग्राम में असुरों से देवताओं की हार के बाद देवमाता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य स्थित देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। इसके बाद त्रिदेव स्वरूप आदित्य भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई। दूसरी कथा के अनुसार, पांडवों के जुए में राजपाट हारने पर श्रीकृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं।

नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक पूजा

पहले दिन नहाय-खाय में सेंधा नमक, घी से बने अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। दूसरे दिन खरना या लोहंडा पर व्रती दिनभर अन्न-जल त्यागते हैं। शाम करीब सात बजे खीर बनाकर पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य को दूध से अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है।

खगोलीय परिवर्तन की भी मान्यता

मान्यता है कि छठ के दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र होती हैं। पर्व के अनुष्ठानों से जीवों को इनके हानिकारक प्रभाव से बचाने में मदद मिलती है।