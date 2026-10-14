14 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दम घुटने से दो महिलाओं की मौत; छह अस्पताल में भर्ती

पालघर । महाराष्ट्र के पालघर जिले में बुधवार आधी रात एक 14 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा नालासोपारा-वसई लिंक रोड स्थित इम्पीरियल हाइट्स इमारत में हुआ। आग लगने के बाद इमारत में अफरा-तफरी मच गई।

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वसई-विरार शहर महानगरपालिका (वीवीएमसी) के दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, आग लगने की सूचना बुधवार रात करीब 12:10 बजे मिली थी। इसके बाद दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। आग तेजी से फैल रही थी और इमारत में धुआं भरने के कारण लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई।

दम घुटने से दो महिलाओं की मौत की आशंका

इस हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान फाल्गुनी शाह (50) और अश्विनी पारकर (50) के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों महिलाओं की मौत भारी धुएं के कारण दम घुटने से होने की आशंका है। डॉक्टरों ने प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी दी है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। इस हादसे में छह अन्य लोग भी प्रभावित हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

चार लोग इमारत के बाहरी हिस्से में फंसे, क्रेन से बचाया

आग और घने धुएं से बचने के लिए इमारत में रहने वाले चार लोग बाहर की ओर बने एक छोटे से हिस्से पर चले गए। वे वहां करीब 45 मिनट तक फंसे रहे। नीचे आग और धुएं के कारण उनके लिए सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल टीम ने बड़ी क्रेन की मदद से चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान दमकलकर्मियों ने इमारत में फंसे अन्य लोगों को भी निकालने का प्रयास किया। कुल 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।

सात दमकल गाड़ियों ने पूरी रात संभाला मोर्चा

आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की सात गाड़ियों को लगाया गया था। दमकलकर्मियों ने पूरी रात आग बुझाने और इमारत में फंसे लोगों को बचाने का अभियान चलाया। अधिकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 7:20 बजे आग पर काबू पा लिया गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे। पूर्व महापौर रूपेश जाधव ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान का जायजा लिया।



आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

आग पर काबू पाने के बाद इमारत में कूलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस प्रक्रिया के तहत प्रभावित हिस्सों को ठंडा किया जाता है, ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका को कम किया जा सके। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग मामले की जांच कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सही वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।