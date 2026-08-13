राष्ट्रीय समाचार

  2. देश
  3. 13 साल के किशोर से दुष्कर्म
13 साल के किशोर से दुष्कर्म

13 साल के किशोर से दुष्कर्म

हल्द्वानी । हल्द्वानी शहर के मुखानी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक 13 वर्षीय किशोर से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी कबाड़ बीनने का काम करता है जिसने बातों में उलझाकर मांस विक्रेता की दुकान पर बैठने वाले किशोर को अपनी हवस का शिकार बनाया।

आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इस दौरान मुखानी थाने में काफी देर तक जमकर हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत किया।

मुखानी क्षेत्र का रहने वाला 5वीं पास किशोर अपने पैरों से सामान्य तौर पर चलने से भी असमर्थ है। पुलिस के अनुसार किशोर मुखानी क्षेत्र में ही संचालित एक मांस विक्रेता की दुकान पर काम करता है। मांस विक्रेता की दुकान के पास ही आरोपी व्यक्ति कबाड़ बीनने का काम करता है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बुधवार को किशोर की दुकान के सामने पहुंचा और उसे अपनी बातों में उलझाया। इसके बाद उसे दुकान से कुछ ही दूरी पर सुनसान इलाके में लेकर गया यहां उसके साथ अश्लील हरकत की। पुलिस की काउंसलिंग में किशोर ने बताया कि अश्लील हरकतों का उसने विरोध किया लेकिन आरोपी ने उसे पीटकर चुप करा दिया।

 

इसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और धमकी देकर मौके से भाग गया। किशोर जब घर पहुंचा तब उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने का आरोपी दूसरे विशेष का व्यक्ति है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बुधवार देर रात आरोपी को हिरासत में ले लिया। देर रात तक परिवार वालों की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली

पीडित किशोर की पुलिस काउंसलिंग कराई गई है। बातचीत में उसने अपने साथ हुए कृत्य को बताया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जारी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu