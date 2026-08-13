13 साल के किशोर से दुष्कर्म

हल्द्वानी । हल्द्वानी शहर के मुखानी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक 13 वर्षीय किशोर से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी कबाड़ बीनने का काम करता है जिसने बातों में उलझाकर मांस विक्रेता की दुकान पर बैठने वाले किशोर को अपनी हवस का शिकार बनाया।

आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इस दौरान मुखानी थाने में काफी देर तक जमकर हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत किया।

मुखानी क्षेत्र का रहने वाला 5वीं पास किशोर अपने पैरों से सामान्य तौर पर चलने से भी असमर्थ है। पुलिस के अनुसार किशोर मुखानी क्षेत्र में ही संचालित एक मांस विक्रेता की दुकान पर काम करता है। मांस विक्रेता की दुकान के पास ही आरोपी व्यक्ति कबाड़ बीनने का काम करता है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बुधवार को किशोर की दुकान के सामने पहुंचा और उसे अपनी बातों में उलझाया। इसके बाद उसे दुकान से कुछ ही दूरी पर सुनसान इलाके में लेकर गया यहां उसके साथ अश्लील हरकत की। पुलिस की काउंसलिंग में किशोर ने बताया कि अश्लील हरकतों का उसने विरोध किया लेकिन आरोपी ने उसे पीटकर चुप करा दिया।

इसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और धमकी देकर मौके से भाग गया। किशोर जब घर पहुंचा तब उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने का आरोपी दूसरे विशेष का व्यक्ति है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बुधवार देर रात आरोपी को हिरासत में ले लिया। देर रात तक परिवार वालों की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली

पीडित किशोर की पुलिस काउंसलिंग कराई गई है। बातचीत में उसने अपने साथ हुए कृत्य को बताया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जारी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।