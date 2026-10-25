युवक की चाकू घोंपकर हत्या

दिल्ली । डाबड़ी इलाके में झंडा चौक के नजदीक शनिवार देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रात करीब साढ़े दस बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दो से तीन युवकों ने युवक को घेर लिया और उस पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में युवक के पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच है। अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान के लिए आसपास के इलाकों में पूछताछ करने के साथ अन्य माध्यमों से भी जानकारी जुटा रही है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, वारदात से पहले युवक और हमलावरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहासुनी होने के बाद मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि इसी दौरान युवकों ने चाकू निकालकर युवक पर कई वार किए। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। द्वारका जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस विवाद की वजह और हत्या में शामिल युवकों की पहचान करने में जुटी है।