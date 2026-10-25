डीडीए प्राइम अपार्टमेंट्स की छठी मंजिल के फ्लैट में लगी आग, दमकल की छानबीन जारी

नई दिल्ली । नरेला इलाके में स्थित डीडीए प्राइम अपार्टमेंट्स की छठी मंजिल पर शनिवार रात एक फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब घंटे भर में आग बुझा दी गई।

दमकल विभाग के कंट्रोल रूम के मुताबिक, रात करीब 9:10 बजे फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। जिस फ्लैट में आग लगी, वह उस समय बंद था और अंदर कोई मौजूद नहीं था। आग घरेलू सामान में लगी थी। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया और करीब 10:05 बजे आग को पूरी तरह बुझा दिया गया।

घटना में किसी के झुलसने या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।

राहत और बचाव कार्य

फिलहाल दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी हैं। आग लगने के कारणों और इस घटना में हुए नुकसान या किसी अन्य प्रकार की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।