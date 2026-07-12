यमुना नदी में डूबा 15 साल का नाबालिग

दिल्ली । दिल्ली में यमुना नदी में नहाते समय एक 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रमन (15) के रूप में हुई है, जो मदनपुर खादर का निवासी था। यह घटना तब हुई जब किशोर अपने भाई और दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया था। पानी में उतरने के दौरान वह गहरे गड्ढे में फिसल गया और तेज बहाव में बह गया।

स्थानीय पुलिस ने तुरंत पीसीआर कॉल का जवाब दिया और बचाव अभियान शुरू किया।

पुलिस को सूचना मिलते ही एक विशेष रेस्क्यू बोट क्लब टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत नदी में तलाशी अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद किशोर को पानी से बाहर निकाला गया। उसे तत्काल डॉ. आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



पुलिस ने इस घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों और मृतक के परिवार के बयान दर्ज किए हैं। प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की साजिश या गलत इरादे का संदेह नहीं है। पुलिस ने इस मामले में धारा 194 बीएनएसएस के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे की जांच जारी है ताकि घटना के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके।