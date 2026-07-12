दिल्ली समाचार

जसोला में जर्जर दीवार गिरी, तीन मजदूर दबे; एक की मौत

जसोला में जर्जर दीवार गिरी, तीन मजदूर दबे; एक की मौत

नई दिल्ली । दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जसोला विहार में शुक्रवार को जर्जर मकान तोड़ने के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर ठेकेदार शम्शुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। मकान मालिक खुर्शीद से पूछताछ की जा रही है।


दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि दोपहर में सूचना मिली कि जसोला विहार के पॉकेट-1 स्थित एक पुराने मकान की दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
मलबे से तीन मजदूरों को निकालकर एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। अस्पताल में विजय (24) को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि नन्नू शर्मा और चंदरपाल का इलाज जारी है। हादसे के समय एक अन्य मजदूर बाल-बाल बच गया। 

प्रारंभिक जांच में पता चला कि मकान मालिक खुर्शीद अपने जर्जर मकान को गिराकर नया निर्माण कराना चाहते थे। इसके लिए ठेकेदार शम्शुद्दीन की देखरेख में तोड़फोड़ का काम चल रहा था। मकान का अधिकांश हिस्सा गिराया जा चुका था, तभी पीछे की ओर स्थित जर्जर दीवार अचानक भरभराकर मजदूरों पर गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकालने में मदद की, जिसके बाद बचाव दल ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।


पुलिस ने घायल नन्नू शर्मा के बयान पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक और घायल सभी मजदूर जसोला क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।

 

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu