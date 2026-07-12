रील में भौकाल बनाने पर नपे

नई दिल्ली । इंस्टाग्राम पर तमंचा लहराकर खुद को 'बल्लू दादा जाफराबादी' बताने वाला एक युवक साथी संग सलाखों के पीछे पहुंच गया। उत्तर-पूर्वी जिले के जाफराबाद थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले लोनी, गाजियाबाद निवासी अरमान (22) और इसके साथी रिहान (19) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी अरमान ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करने के बाद खुद को बल्लू दादा जाफराबादी बताया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, झपटा गया एक मोबाइल फोन और दूसरे मोबाइल फोन में हथियारों के साथ बनाए गए वीडियो बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि इंस्टाग्राम अकाउंट से एक युवक लगातार हथियारों के साथ वीडियो और स्टोरी पोस्ट कर रहा है। जानकारी को पुख्ता करने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर 10 जुलाई को पंचवटी पार्क, घोंडा चौक के पास छापेमारी की।



बाद में आरोपी अरमान निवासी अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में अरमान ने बताया कि 23 जून और 9 जुलाई को उसने अपने साथी रिहान के साथ मिलकर मोबाइल झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में रिहान को चौहान बांगर से गिरफ्तार कर लिया गया।

रिहान के कब्जे से झपटा गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने अरमान का मोबाइल भी जब्त किया, जिसमें चाकू और अवैध हथियारों के साथ कई वीडियो मिले। इनकी जांच की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अवैध हथियार कहां से लाया था। इसके अलावा वह किन-किन वारदातों शामिल रहा।