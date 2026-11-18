दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भलस्वा डेयरी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एक एएसआई को 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रविंदर के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने थाने में दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को राहत दिलाने और गिरफ्तार नहीं करने के बदले दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि एएसआई दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने के बाद एक लाख रुपये लेने पर सहमत हो गया था। यह रकम जांच में मदद करने के बदले मांगी गई थी।

इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 70 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह एक लाख रुपये की तय रिश्वत की पहली किस्त थी। सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है। मामले में आगे की जांच जारी है।