T20 World Cup: जीत के जश्न में डूबी राजधानी

नई दिल्ली । टी-20 वर्ल्ड कप जीतते ही पूरी दिल्ली में दीपावली जैसा माहौल नजर आया। रविवार शाम से ही टीवी और मोबाइल के सामने बैठे लोगों ने मैच की पहली बाल से ही खेल का लुत्फ उठाया। बैटिंग और बॉलिंग के साथ भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, इसके चलते न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

अहमदाबाद में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में जैसे ही भारत ने जीत दर्ज की, दिल्ली की सड़कों, गली-नुक्कड़ व चौराहे में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। पटाखों की गूंज, ढोल-नगाड़ों की थाप और देशभक्ति नारों के बीच लोगों ने इस ऐतिहासिक जीत को उत्सव की तरह मनाया।

पूरी दिल्ली में ऐसा जश्न मनाया गया। मानो की दीपावली हो। लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया। यही नहीं, सड़कों पर निकलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। होली के बाद भी एक बार भी लोग एक दूसरे को अबीर लगाते दिखे।

सबसे विशेष बात तो यह रही कि इंडिया गेट पर जीत का लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच एकतरफा मुकाबला देखने को मिला, जहां इंडिया ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड को घुटनों पर का दिया था। दूसरी ओर, कसी हुई गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ पवेलियन का रास्ता दिखाया।

भारतीय बल्लेबाजों के हर छक्के व चौके पर दर्शक व भारतीय समर्थकों रोमांच होकर उछलते दिख रहे थे। कोई गली व सड़कों पर बड़ी टीवी पर, तो कोई मेट्रो, बस या कार में पल-पल की अपडेट ले रहा था। बीच में जरूर तीन चार विकेट एक साथ गिरने के बाद माहौल थोड़ा

शांत दिखा।

अहमदाबाद में मुकाबला दिल्ली में आतिशबाजी

युवाओं की टोलियां तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आईं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में भारत की जीत खास उत्साह देखते ही बन रहा था। पटाखों की आवाज और खुशी के शोर से दिल्ली का माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। नजफगढ़ में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी महेश कुमार ने बताया कि भारत-न्यूजीलैंड का मैच हमेशा खास होता है। वहीं, उत्तम नगर में रहने वाले राहुल ने बताया कि मैच खत्म होते ही लोगों ने उत्साह के साथ जश्न मनाया।

सोशल मीडिया पर भी मनाया गया जश्न

सोशल मीडिया पर भी दिल्लीवासियों ने जमकर अपनी खुशी जाहिर की। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बधाइयों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। लोग भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते नजर आए और आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं देते रहे। अहमदाबाद में खेला गया यह मुकाबला दिल्ली के लिए भी यादगार बन गया। यही नहीं, देशवासियों ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की भी खूब सराहना की।