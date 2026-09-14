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संपत्ति विवाद में ताऊ ने बेटे के साथ मिलकर भतीजे को मार डाला

संपत्ति विवाद में ताऊ ने बेटे के साथ मिलकर भतीजे को मार डाला

दिल्ली । उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी स्थित सुंदर नगरी इलाके में शनिवार देर रात सगे ताऊ ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की चाकू से वारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त मोहम्मद अली (28) के रूप में हुई है। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का केस दाखिल कर आरोपियों को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया। पहचान ताऊ नसीरुद्दीन (71) और इसके बेटे जावेद (26) के रूप में हुई है। दरअसल सुंदर नगरी मेन मार्केट में एक दुकान को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। अली के परिवार का आरोप है कि नसीरुद्दीन मकान और दुकान पर कब्जा करना चाहते है।

इसको लेकर दोनों परिवारों में पिछले काफी समय से झगड़ा चल रहा है। दुकान के मामले में पिछले आठ माह से कोर्ट में मामला विचाराधीन भी है। अक्सर इसको लेकर दोनों परिवारों में तू-तू-मैं-मैं भी होती रहती है। परिवार ने आरोप लगाया कि वारदात में नसीरुद्दीन के अलावा उसका दूसरा बेटा व कई अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

जावेद ने उसके पेट और सीने में पांच से छह चाकू मारे। बाद में वह फरार हो गए। छोटा भाई तालिक अली को अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। नसीरुद्दीन के घर से कई चाकू, तलवार और दूसरे हथियार भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है।

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