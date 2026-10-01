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राष्ट्रपति भवन से मेट्रो तक फ्री 'राही' बस सेवा शुरू

राष्ट्रपति भवन से मेट्रो तक फ्री 'राही' बस सेवा शुरू

नई दिल्ली । राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों और निवासियों के लिए 'राही' नामक एक मुफ्त इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। यह बस सेवा राष्ट्रपति भवन को निकटतम मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। इसका संचालन महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा किया जाता है।

यह सेवा रोजमर्रा की यात्रा को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए इसे बनाया गया है। बसें व्हीलचेयर-सुलभ हैं, जिससे दिव्यांगजनों को आसानी होती है।

राष्ट्रपति भवन पीएमजी के अधीक्षक सुनीत कुमार ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उच्च अधिकारियों ने लोगों की आवाजाही की कठिनाई को समझा। इस सेवा का उद्देश्य यहां के लोगों को सुविधा और कल्याण प्रदान करना है। ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार कहीं भी आसानी से यात्रा कर सकें।

सुनीत कुमार ने बताया कि एस्टेट के अंदर एक 'मित्र कैफे' भी है, जिसे पूरी तरह से दिव्यांग लोग चलाते हैं। इस बस सेवा को दिव्यांगजनों के लिए भी सुलभ और अनुकूल बनाया गया है। इससे उन्हें यात्रा करने में बहुत आसानी हुई है। वे इस सेवा का उपयोग कर पा रहे हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन तक उनकी आवाजाही अब अधिक सुविधाजनक हो गई है।

इस मुफ्त बस सेवा का मुख्य उद्देश्य एस्टेट के निवासियों और कर्मचारियों को बेहतर परिवहन सुविधा देना है। यह उन्हें मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में मदद करती है। महिलाओं और बच्चों सहित सभी वर्गों के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाती है। यह पहल लोगों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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