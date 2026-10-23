पुराने आरटीआर फ्लाईओवर का क्षतिग्रस्त हिस्सा बंद

दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। पुराने आरटीआर फ्लाईओवर के एक क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के कारण, इस मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस मरम्मत कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसके अगले तीन-चार दिनों तक चलने की उम्मीद है।

यातायात प्रतिबंध और प्रभाव

मरम्मत कार्य के चलते पुराने आरटीआर फ्लाईओवर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी प्रकार के यातायात को बगल की सर्विस रोड पर भेजा जा रहा है। इस डायवर्जन के कारण, प्रभावित क्षेत्र में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

यात्रियों को भीड़ से बचने के लिए नेशनल हाईवे-48 और दिल्ली कैंट से होकर गुजरने वाले वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, धौला कुआं के दोनों तरफ के रास्ते और दिल्ली कैंट इलाके की कई सड़कों पर भारी यातायात जाम की स्थिति बनी रहने की संभावना है, विशेषकर व्यस्त समय के दौरान।