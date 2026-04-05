फैक्ट्री के बाहर बैग में मिला शव, बदबू से खुला राज

नई दिल्ली । पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में शनिवार को एक फैक्ट्री के पास प्लास्टिक बैग में एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रेम नगर स्थित एक फैक्ट्री के बाहर संदिग्ध बैग पड़े होने की पीसीआर कॉल मिलने पर यह मामला सामने आया।

पुलिस के मौके पर पहुंचने पर फैक्ट्री परिसर के गेट के पास रस्सी से बंधा एक बड़ा सफेद प्लास्टिक बैग मिला। बैग से बदबू आ रही थी, जिससे पुलिस को शक हुआ। कॉल करने वाले की पहचान फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड शंकर के रूप में हुई। शंकर ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह करीब 7:30 बजे ड्यूटी पर लौटने के दौरान यह बैग देखा था। पुलिस के अनुसार, शंकर रात के समय मौके पर मौजूद नहीं था, क्योंकि मच्छरों के प्रकोप के कारण वह कहीं और सोने चला गया था।

सुबह लौटने पर उसे फैक्ट्री गेट के बाहर बैग पड़ा मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत क्राइम टीम को मौके पर बुलाया और बैग खोलने पर उसके अंदर एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। वह नीली जींस और पीच रंग की फुल स्लीव शर्ट पहने हुए था और उसकी हल्की दाढ़ी थी। प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं।

पुलिस को शक है कि शव को रात के समय वहां फेंका गया होगा। हालांकि, मौत का सही समय और कारण अभी पता नहीं चल पाया है। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और विस्तृत जांच की। पूरे इलाके की बारीकी से जांच की गई। शव को सुरक्षित रखने और पोस्टमॉर्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। इससे मौत के सही कारण का पता लगाया जा सकेगा। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है।