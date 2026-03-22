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नेहरू स्टेडियम में श्रीश्री रवि शंकर का कार्यक्रम, प्रभावित रहेगा ट्रैफिक

नेहरू स्टेडियम में श्रीश्री रवि शंकर का कार्यक्रम, प्रभावित रहेगा ट्रैफिक

दिल्ली । जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी में 22 मार्च (रविवार) को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक ओपन एरिया में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रवचन देने के लिए प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी को आमंत्रित किया है। इसके अलावा, कई गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की दक्षिण रेंज के पुलिस उपायुक्त संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि लगभग 50,000 प्रतिभागियों की एक बड़ी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। कार्यक्रम के दिन स्थल के आसपास यातायात की व्यापक व्यवस्था की गई है।

यहां होगी पार्किग
आयोजकों ने बसों के लिए रेड फोर्ट बस पार्किंग में पार्किंग की व्यवस्था की है। बसें प्रतिभागियों को बताई गई जगह पर उतार देंगी, जिसके बाद प्रतिभागी मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, जैसा कि आयोजकों ने पहले ही निर्देश दिया है। 

उम्मीद है कि ज्यादातर प्रतिभागी मेट्रो नेटवर्क के ज़रिये ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। वीवीआईपी का काफिला गेट नंबर 1 से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रवेश करेगा और वीवीआईपी वाहन स्टेडियम परिसर के अंदर गेट नंबर 1 के पास पार्क किए जाएंगे। ये भी उम्मीद है कि बहुत कम संख्या में प्रतिभागी अपने निजी वाहनों से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 

ऐसे वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कुशक नाला बस डिपो (क्षमता लगभग 1500 कारें) और सुनहरी पुल्ला बस डिपो (क्षमता लगभग 1000 कारें) पर की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सुविधा के लिए आयोजकों ने ऊपर बताई गई पार्किंग जगहों को बुक किया है।

ट्रैफिक डायवर्जन
कार्यक्रम के दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच, नीचे दी गई सड़कों/हिस्सों पर ट्रैफिक प्रतिबंध/डायवर्जन लागू रहेंगे। इस बड़े कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम के दोनों दिनों में नीचे बताए गए पॉइंट्स पर वाहनों के ट्रैफिक को या तो मोड़ा जाएगा या भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। वाहन चालकों को सलाह दी है कि वह सुबह 9 बजे से रात 10 तक किसी भी तरह के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करें।

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