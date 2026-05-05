लखनऊ पर जीत के बावजूद नौवें नंबर पर मुंबई इंडियंस

नई दिल्ली । आईपीएल 2026 का 47वां मुकाबला सोमवार की शाम मुंबई इंडियंस (एमआई) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। एमआई ने आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए एलएसजी को छह विकेट से हराया।

मुंबई की लखनऊ पर जीत

एलएसजी ने एमआई को जीत के लिए 229 रन का लक्ष्य दिया था। रेयान रिकेल्टन के 32 गेंदों पर 83 और रोहित शर्मा के 44 गेंदों पर 84 रन की मदद से एमआई ने 229 का लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस मैच में हार्दिक की जगह मुंबई की कप्तानी सूर्यकुमार यादव ने की थी। हार्दिक बीमार होने की वजह से मैच का हिस्सा नहीं थे। एमआई और एलएसजी मैच के बाद अंकतालिका में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

अंक तालिका में कौन मजबूत

पंजाब किंग्स नौ मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है। आरसीबी नौ मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात टाइटंस 10 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।

चेन्नई सुपर किंग्स नौ मैचों से आठ अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स नौ मैचों से आठ अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स नौ मैचों से सात अंक लेकर आठवें, एमआई 10 मैचों से छह अंक लेकर नौवें और एलएसजी नौ मैचों से चार अंक लेकर दसवें स्थान पर है। समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर रन रेट की वजह से है।

आईपीएल 2026 अंक तालिका

टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट

पंजाब किंग्स 9 6 2 1 13 +0.855

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 6 3 0 12 +1.420

सनराइजर्स हैदराबाद 10 6 4 0 12 +0.644

राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 0 12 +0.510

गुजरात टाइटंस 10 6 4 0 12 -0.147

चेन्नई सुपर किंग्स 9 4 5 0 8 +0.005

दिल्ली कैपिटल्स 9 4 5 0 8 -0.895

कोलकाता नाइट राइडर्स 9 3 5 1 7 -0.539

मुंबई इंडियंस 10 3 7 0 6 -0.649

लखनऊ सुपर जाएंट्स 9 2 7 0 4 -1.076

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप बनी हुई है। अभिषेक ने 10 मैचों की 10 पारियों में 440 रन बनाए हैं। नौ मैचों की नौ पारियों में 433 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप है। भुवनेश्वर ने नौ मैचों में 17 विकेट लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज के भी नौ मैचों से 17 विकेट हैं। कंबोज दूसरे नंबर पर हैं।

ऑरेंज कैप की रेस

खिलाड़ी मैच रन स्ट्राइक रेट

अभिषेक शर्मा 10 440 206.57

केएल राहुल 9 433 185.84

हेनरिक क्लासेन 10 425 156.83

वैभव सूर्यवंशी 10 404 237.65

साई सुदर्शन 10 385 158.44

पर्पल कैप की रेस

खिलाड़ी मैच विकेट

भुवनेश्वर कुमार 9 17

अंशुल कंबोज 9 17

कगिसो रबाडा 10 16

जोफ्रा आर्चर 10 15

ईशान मलिंगा 10 15