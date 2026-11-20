नई दिल्ली। एक संयुक्त अभियान में, दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को मार गिराया। नसीम दुर्रानी पर समीर नाम के एक युवक की हत्या में शामिल होने का आरोप था, जिसे दो दिन पहले कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर गोली मार दी गई थी।

इस घटना के बाद, पुलिस टीमें उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं और उन्हें बुलंदशहर में उसके मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इस खुफिया जानकारी के आधार पर, संयुक्त टीम ने उसे पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई और नसीम दुर्रानी मारा गया।

दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने बताया कि नसीम दुर्रानी गैंगस्टर छोटा राजन को खत्म करने की साजिश में भी शामिल था, और आरोप है कि इसके लिए उसने सुपारी (कॉन्ट्रैक्ट) ली थी। मुठभेड़ और इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।