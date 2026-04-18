हेरोइन तस्कर पूजा और सप्लायर नदीम गिरफ्तार

नई दिल्ली । द्वारका जिला एंटी नारकोटिक्स सेल ने मजदूरों, फेरीवालों, ई-रिक्शा चालकों को हेरोइन मुहैया कराने वाली महिला तस्कर और एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान पूजा और सप्लायर की पहचान नदीम के रूप में हुई है। नदीम दिसंबर 2025 को जमानत पर जेल से बाहर निकला। वहीं पूजा का पति डकैती के मामले में जेल में बंद है।

जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि निगरानी से नदीम का पता चला। पुलिस को पता चला कि वह फिर से हेरोइन सप्लाई करना शुरू कर दिया है। 11 अप्रैल को पता चला कि नदीम एक तस्कर पूजा को हेरोइन का खेप देने हस्तसाल विहार आने वाला है। पुलिस की टीम ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से हेरोइन के अलावा करीब 53 हजार रुपये बरामद किए। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तम नगर के रहने वाले हैं।