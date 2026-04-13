दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी आज से भूख हड़ताल पर

दिल्ली । एमसीडी में सफाई कर्मचारियों का असंतोष अब बड़े आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के बैनर तले 93 यूनियनों और संगठनों ने निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने कहा कि लंबित मांगों को नजरअंदाज किए जाने के विरोध में अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

इस कड़ी में सोमवार से सांकेतिक भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। जबकि 25 अप्रैल से सभी 12 जोनों में सम्पूर्ण काम बंद हड़ताल शुरू की जाएगी।ढयूनियन अध्यक्ष राजकुमार धींगान के अनुसार, सोमवार से रोजाना 24 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिनमें हर जोन से दो-दो कर्मचारी शामिल होंगे। इससे आंदोलन को व्यापक और संगठित रूप देने की रणनीति बनाई गई है। इसके बाद भी उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेने की स्थिति में वह 25 अप्रैल से सम्पूर्ण काम बंद हड़ताल शुरू की जाएगी।