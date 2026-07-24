दिल्ली मेट्रो यात्री ध्यान दें: आज से बंद रहेंगे ये 17 स्टेशन

दिल्ली । दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज सुबह 7.30 बजे से लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक समेत 17 स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है। यह बंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी।
नीचे देखें कौन-कौन स्टेशन रहेंगे बंद।
1. लोक कल्याण मार्ग
2. राजीव चौक
3. पटेल चौक
4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
5. बाराखंभा रोड
6. सुप्रीम कोर्ट
7. सेवा तीर्थ
8. जनपथ
9. मंडी हाउस
10. केंद्रीय सचिवालय
11. आईटीओ
12. दिल्ली गेट
13. इंद्रप्रस्थ
14. खान मार्केट
15. जोर बाग
16. शिवाजी स्टेडियम
17. झंडेवालान
14 घंटे बाद तीन स्टेशनों पर प्रवेश पुनः शुरू
गुरुवार शाम को चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के कारण 14 घंटे से अधिक समय तक बंद रहने के बाद राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश फिर से खोल दिया गया है। हालांकि, कुछ अन्य मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद हैं।