दिल्ली में '44 डिग्री' के टॉर्चर के लिए रहें तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सूरज की तपिश और उमस से हाल बेहाल हो चुका है। गर्मी के इस सितम से अगले सप्ताह भी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि वीकेंड से अगले सप्ताह तक तापमान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी।

अगले सप्ताह की शुरूआत में तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी के लिए तैयार रहें।

बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मई का अब तक सबसे गर्म दिन रहा। मई की शुरूआत में बारिश होने से अब तक पारा 40 डिग्री तक नहीं गया था।

हालांकि बृहस्पतिवार आधी रात को तेज आंधी के कारण शुक्रवार को अधिकतम तापमान में मामूली सी गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। शनिवार को तापमान 40-42 डिग्री के बीच रहने व न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

अगले छ: दिन तक गर्मी करेगी परेशान

मौसम विभाग के अनुसार अगले छ: दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। विभाग ने 17 मई को अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री जाने का अनुमान जताया है। वहीं, आंशिक बादल छाए रहने व शाम के समय 20-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है।

वहीं 18 मई को तापमान 42-44 तक पहुंचने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा और 20-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलेंगी। 17 से 19 मई के बीच चलने वाली तेज हवाएं गर्म और शुष्क होंगी। 19 को भी अधिकतम तापमान 41-43, 20 मई को 40-42 डिग्री रहने, 21 मई को पारा 40-42 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा।