दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज में पहली महिला प्राचार्य

दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज ने अपने 145 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को प्राचार्य की कमान सौंपी है। कंप्यूटर साइंस और शोध प्रशासन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाली प्रो.सुसान एलियास को सेंट स्टीफंस कॉलेज का 14वां प्राचार्य नियुक्त किया गया है।

वह एक जून से कॉलेज में प्राचार्य का कार्यभार संभालेंगी।

कॉलेज प्रशासन ने मंगलवार को उनके नाम की घोषणा की। प्रो. सुसान एलियास अब प्रो. जॉन वर्गीज की जगह लेंगी, जिनके कार्यकाल विस्तार को लेकर कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जिसके चलते कॉलेज में प्राचार्य का पद लंबे समय से खाली था।

प्रो. एलियास के पास तीन दशक से अधिक का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कई प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और रिसर्च संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वह जनवरी से मई 2026 तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी(उत्तर प्रदेश) में समकुलपति (रिसर्च) के पद पर कार्यरत थीं। मालूम हो कि वर्ष 1881 में स्थापित सेंट स्टीफंस कॉलेज देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है।