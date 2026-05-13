दिल्ली समाचार

महंगे टिकट का मुद्दा उठा तो इंडिगो-अकासा ने कम किया नोएडा से किराया

महंगे टिकट का मुद्दा उठा तो इंडिगो-अकासा ने कम किया नोएडा से किराया

नोएडा । दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की तुलना में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से फ्लाइट का किराया महंगा होने का चर्चा के बीच इंडिगो और अकासा एयर ने टिकट का दाम घटा दिया। कई शहरों के टिकट का किराया सोमवार को जो दिख रहा था मंगलवार को उनमें ऑनलाइन कमी दिखाई दी। 

जैसे कि इंडिगो ने पहले नोएडा से लखनऊ का किराया 4,981 रुपये रखा था जो अब 3,394 रुपये दिख रहा है। इतना ही किराया आईजीआई एयरपोर्ट से भी दिख रहा है। बंगलुरू के लिए अकासा एयर की सोमवार को 8532 रुपये में हो रही टिकट बुकिंग मंगलवार को घटकर 6500 रुपये हो गई। नोएडा हवाई अड्डे के शुरू होने पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आशा थी कि उनको सस्ते किराये में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
 
हालांकि, पहले इंडिगो और बाद में अकासा ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डीएक्सएन) ने अपना शेड्यूल जारी किया तो उनमें बेंगलुरू, लखनऊ, मुंबई, जम्मू आदि शहरों के किराए में आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली की तुलना में महंगा किराया था। कंपनियों के इस कदम से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह चर्चा का विषय बन गया। 

घरेलू यात्रियों को चुकानी होगी 490 रुपये यूजर डेवलपमेंट फीस
हवाई अड्डा शुल्क नियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए 490 रुपये और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 980 रुपये यूजर डेवलपमेंट फी (यूडीएफ) तय किया है। 

यह यूडीएफ 2026-27 की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। एईआरए ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आगमन करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए यह शुल्क 210 रुपये और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 420 रुपये होगा। यहां से 15 जून से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा।

एईआरए ने कहा, प्रस्थान करने वाले ह घरेलू यात्री के लिए यूडीएफ 490 रुपये प्रति यात्री निर्धारित किया गया है, जबकि हवाई अड्डा संचालक ने 653 रुपये प्रस्तावित किया था। वहीं, प्रस्थान करने वाले प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय यात्री के लिए यूडीएफ 980 रुपये है, जो ऑपरेटर द्वारा मांगे गए 1200 रुपये से कम है। ये दरें अगस्त, 2025 में जारी किए गए  अस्थायी टैरिफ आदेश में निर्धारित दरों के समान हैं। 

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu