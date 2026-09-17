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भारत-अफगानिस्तान टी-20: दिल्ली में आज मैच, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

भारत-अफगानिस्तान टी-20: दिल्ली में आज मैच, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली । अरुण जेटली स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इस मैच के मद्देनजर स्टेडियम के आसपास यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। दोपहर दो बजे से यातायात डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था भी प्रभावी होगी।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ये एडवाइजरी
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। मैच स्थल क्षेत्र से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। जहां भी संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। यातायात निर्देशों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करें। 


वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। उन्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। क्षेत्र में तैनात यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करें। भीड़भाड़ से बचने के लिए डायवर्जन संकेतों और यातायात निर्देशों का पालन करें।


अरुण जेटली स्टेडियम के चारों ओर विशेष यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। मैच के दिन दोपहर  दो बजे से ये व्यवस्थाएं प्रभावी होंगी। इसमें वाहनों के मार्ग बदलने और पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम शामिल हैं। यह कदम दर्शकों और आम जनता की सुविधा के लिए उठाया गया है।


यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है। मैच स्थल के आसपास अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। उन्हें वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करना सुरक्षित आवाजाही के लिए आवश्यक है।

ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
डीटीसी के बस चालकों की चल रही हड़ताल के कारण, कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए यातायात नियंत्रित कर रही है।

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