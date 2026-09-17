दिल्ली समाचार

दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा: पांच आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा: पांच आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक लूट के मामले को सुलझा लिया है। इस घटना में करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद लूटे गए थे। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, यह घटना सात सितंबर 2026 की शाम को हुई थी।

यह वारदात करीब 7:30 बजे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास आउटर रिंग रोड पर हुई। शिकायतकर्ता अपने एक सहयोगी के साथ ऑटो-रिक्शा से चांदनी चौक से सफदरजंग एन्क्लेव जा रहा था। 

उनके पास एक बैग में करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद थे। जब ऑटो-रिक्शा गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तो तीन बाइक-सवार व्यक्तियों ने उसे रोका। आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर पिस्तौल दिखाई। उसने शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी को धमकाया। इसके बाद, आरोपी नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। तीनों आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पर आईटीओ की ओर भाग निकले।


लूट की यह वारदात सुनियोजित तरीके से की गई थी। शिकायतकर्ता और उसका सहयोगी ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। अचानक तीन बाइक-सवारों ने उन्हें घेर लिया। एक आरोपी ने हथियार दिखाकर उन्हें डराया। उन्होंने तुरंत नकदी से भरा बैग छीन लिया। यह घटना दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हुई थी।


दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान, पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटी गई राशि में से करीब एक करोड़ रुपये बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस बाकी बची राशि की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है। इस गिरफ्तारी से शहर में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu