बादल, बारिश और जलभराव...

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में सोमवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान हुई जोरदार बारिश के कारण शहर के तापमान में सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया।

हालांकि, बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में यह गिरावट आई है। मंगलवार को सफदरजंग मान केंद्र में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम 25.6 डिग्री रहा। पालम में 30.7 और 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोदी रोड में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहा।



रिज इलाके में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम 22.4 डिग्री दर्ज हुआ। आया नगर में सबसे अधिक ठंडक महसूस की गई, जहां अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री और न्यूनतम 25.8 डिग्री रहा। सुबह के समय ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बनाया। कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ा।



सुबह सबसे अधिक वर्षा

मंगलवार सुबह कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान आया नगर में सर्वाधिक 11.9 मिमी बारिश हुई। पालम में 8.8 मिमी और छतरपुर में सात मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश हुई, जैसे जाफरपुर में 4.5 मिमी और जनकपुरी में पांच मिमी।

अगले कुछ दिनों का मौसम

मौसम विभाग ने 22 से 27 जुलाई तक दिल्ली में सामान्यतः बादलों से घिरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। 22 जुलाई को सुबह से दोपहर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी। 23 और 24 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।

वहीं, 25 से 27 जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।